Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - In Wohnhaus eingebrochen

Reken (ots)

Mit Gewalt haben sich Unbekannte Zugang in ein Wohnhaus in Reken verschafft. Um in das Gebäude an der Liekstegge zu kommen, hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Zimmer. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Dienstag, 15.15 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

