Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erneut Scheiben beschädigt

Ahaus (ots)

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Vandalen an Gegenständen auf dem Busbahnhof der Irena-Sendler-Gesamtschule in Ahaus zu schaffen machten. Pech bei ungeschicktem Verhalten wird es nicht gewesen sein: Zwei Scheiben von mehrere Meter auseinanderliegenden Unterständen lagen nun in unzähligen Kleinstteilen auf dem Boden. Ihr unrühmliches Werk vollbrachten die Täter zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 07.05 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell