Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Wohnmobil entwendet

Vreden (ots)

Ein nicht fahrbereites Wohnmobil entwendet haben Unbekannte zwischen Donnerstag vergangener Woche, 16.00 Uhr, und Montagnachmittag in Vreden. Das auf einem Firmengelände an der Otto-Hahn-Straße stehende braune Spezialfahrzeug des Herstellers Dehler mit VW T3 Chassis, in dem sich mutmaßlich ein Originalschlüsseln befand, kann nach Angaben des Geschädigten nicht mit eigener Motorkraft weggefahren worden sein. Auffällig ist die Farbgestaltung des Diebesguts. Auf dem in Braun und Beige lackierten Wagen haften bunte Blumenaufkleber sowie ein an der hinteren rechten Motorlufteinlassöffnung ein verblichener Sticker mit Marienkäfermotiv. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

