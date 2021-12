Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kaugummiautomat gesprengt

Gronau (ots)

Wer kennt sie nicht, die roten Metallkästen mit Geldeinwurf und kleinen Fenstern, hintern denen sich die begehrte Süßigkeit präsentiert - Kaugummiautomaten. Einen solchen haben Unbekannte am Dienstag gegen 00.00 Uhr in Gronau-Epe aufgebrochen, mutmaßlich mit pyrotechnischen Mitteln. Durch einen sehr lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, schaute ein Zeuge aus einem Haus am Gildehauser Damm. Er sah einen stark deformierten Automaten sowie zwei dunkel gekleidete Personen, die Richtung Ortsmitte flohen. Circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und etwa 15 bis 20 Jahre alt seien die Männer gewesen, beschrieb der Anrufer die Unbekannten. Ob sie Beute machten, ist unklar. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

