Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Rhede (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Auffahrunfalls dar, zu dem es am Montag in Rhede gekommen ist. Ein 40-jähriger Rheder hatte gegen 15.35 Uhr mit seinem Wagen in einer Fahrzeugschlange auf einem Parkplatz an der Gronauer Straße gestanden. Eigenen Angaben zufolge rutschte er mit dem Fuß vom Bremspedal ab und sein Auto setzte sich in Bewegung. Es fuhr gegen den Wagen eines 34-Jährigen. Der Bocholter erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Wucht des Aufpralls schob sein Fahrzeug auf das davor stehende eines 38-jährigen Aacheners. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ebenso seine gleichaltrige Beifahrerin. Die Bocholterin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

