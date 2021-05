Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit um Zapfsäule eskaliert

Gelsenkirchen (ots)

Es fahren zwei Autos auf ein Tankstellengelände an Grothusstraße in Heßler. Die beiden Fahrer steigen aus und wollen tanken, beide gleichzeitig, beide an derselben Zapfsäule. So weit, so unspektakulär. Dann jedoch entbrennt ein Streit zwischen den beiden 47 und 49 Jahre alten Männern. Beide wollen tanken, keiner gibt dem anderen den Vorzug. Sie streiten. Es werden sich gegenseitig Messer, Schraubendreher, Elektroschocker und Schlagstock gezeigt und damit gedroht. Als die zur Hilfe geeilten Beamten am Freitag, 30. April 2021, gegen 17.50 Uhr eintreffen, ist der Streit schnell beendet. Die Polizisten nahmen die Personalien auf, erteilten beiden Streithähnen einen Platzverweis, stellten die Gegenstände sicher, mit denen hantiert wurde und schrieben Strafanzeigen wegen Bedrohung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell