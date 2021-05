Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Wasserwerker bestiehlt 87-Jährige

Gelsenkirchen (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am vergangenen Freitag, 30. April 2021, als falscher Wasserwerker ausgegeben und eine 87 Jahre alte Frau an der Fürstinnenstraße in der Feldmark bestohlen. Der Mann gab sich als Handwerker aus und bat die Frau, das Wasser im Bad anzustellen. Währenddessen entwendete er Schmuck und Bargeld in vierstelliger Summe und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige ist etwa 1,95 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und trug zur Tatzeit um 11.30 Uhr ein kariertes Hemd, blaue Jeans und eine dunkle Kappe. Personen, die den Mann zur fraglichen Zeit beobachtet haben, werden gebeten sich unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8440 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell