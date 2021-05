Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 1. Mai 2021, haben Anwohner Polizei und Feuerwehr alarmiert, als sie um 17.50 Uhr Rauch aus einem leerstehenden Gebäude in Ückendorf aufsteigen sahen. Im Erdgeschoss des ehemaligen Schwesternwohnheims auf der Knappschaftsstraße brannten mehrere Einrichtungsgegenstände. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte unter 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

