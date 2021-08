Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwarzer BMW flüchtet nach Unfall - Ermittler suchen Zeugen

Oberhausen (ots)

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen dringend Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht am Samstag (21.8.) geben können.

In seinem schwarzen Audi A4 fuhr am frühen Morgen (04:30 - 04:40 Uhr) ein Oberhausener auf der Konrad-Adenauer-Allee zur Arbeit. An der der Abzweigung "Am Grafenbusch" fuhr ihm plötzlich ein schwarzer BMW, vermutlich 5er Limousine neueren Baujahres, ins Auto und flüchtete dann mit hoher Geschwindigkeit über die Duisburger Straße.

Die Ermittler fragen jetzt:

Haben Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der flüchtigen Fahrzeuginsassen des schwarzen 5er-BMW?

Können Sie Angaben zum Fahrer oder ständigen Benutzer des BMW machen?

Haben Sie den Unfall oder die Flucht beobachtet?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

