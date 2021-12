Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - VW angefahren

Verursacher fährt weg

Legden (ots)

Einen Schaden von geschätzten 2.000 Euro an einem Volkswagen angerichtet hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Legden. Der genaue Unfallort ist nicht bekannt. Als wahrscheinlichste Möglichkeit nannte der Geschädigte aber den Parkplatz eines Nahversorgungszentrums an der Coesfelder Straße in Ahaus. Dort stand der graue Caddy am Donnerstag gegen 15.30 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

