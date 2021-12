Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Fenster aufgehebelt und in Wohnräume eingedrungen

Heiden (ots)

In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Sonntag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, zwischen 11.00 Uhr und 20.00 Uhr in Heiden. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang in das Gebäude an der Heiligenstädter Straße verschafft: Um hineinzukommen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Eindringlinge das Haus ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

