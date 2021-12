Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Einbrecher suchen sechs Baustellen heim

Borken (ots)

Unbekannte sind am Weihnachtswochenende in insgesamt sechs Baustellen in Borken-Weseke eingebrochen. Alle Tatorte liegen in einem Neubaugebiet am Webschützenweg. In einem Fall erbeuteten die Täter einen Sortimentskasten und eine Schraubenkiste; Erkenntnisse über weitere Diebstähle liegen nicht vor. Die Täter waren mit Gewalt in die Rohbauten oder Baucontainer eingedrungen: Um hineinzukommen, brachen sie Türen und Schlösser auf. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

