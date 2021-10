Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter Medikamenteneinfluss

Wilhelmshaven (ots)

Einer Funkstreifenbesatzung fällt am 23.10.2021, 19.55 Uhr, in der Freiligrathstraße ein Pkw auf, der in Schlangenlinien fährt. Bei der anschließenden Kontrolle werden Anhaltspunkte für eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch die Einnahme von Medikamenten festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet, die Weiterfahrt untersagt.

