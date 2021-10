Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geldbörsendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Jever - Hinweise an die Polizei Jever

Jever (ots)

Am Donnerstag, den 21.10.2021, ereignete sich im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 12.50 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Wittmunder Straße in Jever ein Diebstahl, bei dem ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten entwendete, die sich im Einkaufwagen befand. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen. "Geben Sie den Taschendieben keine Chance!", betont Janina Schäfer, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und gibt folgende Tipps: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Näheres s. auch unter www.polizei-beratung.de

