Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 21.10.2021, kam es gegen 14.28 Uhr in der Virchowstraße auf dem Durchgangsweg zum Ems-Jade-Kanal zu einem Raub, bei dem ein bislang unbekannter Radfahrer dem Opfer, einem 62-jährigen Wilhelmshavener, den mitgeführten schwarzen Rucksack entwendete und in unbekannte Richtung flüchtete. Der unbekannte Mann habe nach Aussagen des Opfers, das in einem Elektrorollstuhl unterwegs war, nach der Uhrzeit gefragt und dann den Rucksack entrissen, woraufhin das Opfer auf den Boden stürzte, aber unverletzt blieb. Der Täter, der mit seinem Fahrrad in Richtung Weserstraße flüchtete, wird nach Zeugenaussagen wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 175-180 cm groß - Mitte 30 - Dreitagebart - dunkel gekleidet mit Stoff-/Wintermütze - dunkles Mountainbike Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen

