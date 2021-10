Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall ohne Verletzte in der Preußenstraße

Am Donnerstagvormittag missachtete eine 58-jährige Pkw-Fahrerin in der Preußenstraße im Bereich der Autobahnauffahrt gegen 09.30 Uhr beim Linksabbiegen die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 54-jährigen Wilhelmshaveners. Die Beteiligten blieben unverletzt, an beiden Pkw entstanden Sachschäden. Zeitweise kam es zum Austritt von Betriebsstoffen. Die Feuerwehr beseitigt schließlich die Gefahrenstelle.

