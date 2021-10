Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Autobatterie in Brand geraten (mit Bild)

Zetel (ots)

Am späten Donnerstagabend geriet auf dem Gelände des Autohauses an der Zeteler Straße eine demontierte, defekte und unter freiem Himmel gelagerte Batterie für ein Elektrofahrzeug in Brand.

Kräfte der Feuerwehr Neuenburg waren kurz nach Alarmierung zur Brandbekämpfung vor Ort so dass die Gefahrensituation schnellstmöglich eingedämmt werden konnte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand lediglich geringer Sachschaden. Personenschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell