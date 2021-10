Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kontrollen im Stadtgebiet - Polizei stellt Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss fest und leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Tag führte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Wilhelmshavener Stadtgebiet Kontrollen durch und stellte dabei u.a. drei Verkehrsteilnehmer fest, die unter Drogeneinfluss standen. Im Totenweg trafen die Beamten auf zwei Wilhelmshavener im Alter von 25 und 26 Jahren, die mit E-Scootern unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Am Nachmittag geriet ein 22-jähriger Wilhelmshavener in Accumersiel in die Kontrolle, bei dem die Beamten ebenfalls eine Drogenbeeinflussung feststellten. In der Virchowstraße kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes kurz vor Mitternacht einen 22-jährigen Fahrzeugführer, der seinen Pkw auch unter Drogeneinfluss führte. Die Beamten ordneten bei allen Betroffenen eine Blutprobenentnahme an und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

