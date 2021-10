Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in Rallenbüschen - Pferd verletzt - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen musste eine auf einer Koppel in der Dangaster Straße gehaltene Stute tierärztlich wegen einer Schnittverletzung behandelt werden. Das Verletzungsmuster lässt es nicht ausschließen, dass der Stute diese Verletzung mutwillig zugefügt worden sein könnte. Als Tatzeitraum wird der 18.10.2021, 19.00 Uhr, bis 19.10.2021, 11.50 Uhr, angegeben. Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und richtet sich an die Bevölkerung: Zeugen, die in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen auffällige Beobachtungen auf einer Koppel in der Dangaster Straße gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

