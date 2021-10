Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Brand eines Einfamilienhauses Sande-Neustadtgödens

Sande (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 09.10.2021 zu dem Brand eines Einfamilienhauses in Sande in der Ostlandstraße. Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5042067 Die Brandermittlungen ergaben, dass die Hitzeentwicklung eines Katalytofens im Außenbereich brandursächlich war. Diese übertrug sich auf das unmittelbar danebenstehende Mobiliar und führte zu einem Brand, welcher sich auf weitere Gegenstände ausbreitete. Die Ermittlungen dauern an.

