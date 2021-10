Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug mittels entwendeter EC-Karte (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 26.04.2021, um 09:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Beschuldigter unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer 86-jährigen Geschädigten. Nachdem der Beschuldigte die Wohnung verließ, bemerkte die Geschädigte den Diebstahl ihrer Handtasche samt Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich u. a. die EC-Karte samt notiertem PIN.

Im weiteren Verlauf sind mit der Karte an zwei Geldausgabeautomaten Geldabhebungen in einer Höhe von 200 EUR bzw. 750 EUR verfügt worden.

Des Weiteren sind sieben weitere Abhebungsversuche erfolgt. Bei einer Versuchstat wurde der Beschuldigte von der Überwachungskamera videografiert.

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wendet sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet darum, Hinweise der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell