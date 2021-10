Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 15.-17.10.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall: Samstag, 08.40 Uhr, Sande, Berliner Straße/Hauptstraße. Ein 55-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw mit Anhänger die Hauptstraße und beabsichtigt nach links in die Berliner Straße einzubiegen. Infolge eines Fahrfehlers des Abbiegenden, kommt es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem dort wartenden Pkw. Dieser wird dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: Samstag, 09.10 Uhr, Schortens, An der Leide. Vermutlich beim Rangieren, kollidiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Gartenzaun, der dabei leicht beschädigt wird. Der Fahrzeugführer entfernt sich vom Unfallort, ohne die hierfür erforderlichen Angaben zu tätigen. Die Ermittlungen dauern an. Bedrohung, Beleidigung: Am Samstag Abend, gegen 20.40 Uhr, fährt ein 23-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Mühlenweg in Schortens, als ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen kommt. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes muss der junge Mann von seinem Fahrrad abspringen. er Pkw-Fahrer beleidigt und bedroht noch den Fahrradfahrer, bevor er seine Fahrt fortsetzt. Die Ermittlungen dauern an. Schwerer Diebstahl eines E-Bike: Eine Frau stellt ihr Elektrofahrrad der Marke Conway am Freitag ordnungsgemäß verschlossen vor einem Einkaufsmarkt im Mühlenweg in Schortens ab. Gegen 19.15 Uhr wird das Fahrrad von unbekannten Tätern entwendet. Schwerer Diebstahl von Mountainbike: Am Freitag entwenden unbekannte Täter im Zeitraum von 14.20 Uhr bis 22.34 Uhr ein Mountainbike der Marke BBF, Typ Montana. Dessen Eigentümer hatte das Fahrrad ordnungsgemäß verschlossen in einem Fahrradständer vor dem Bahnhof Jever abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110. Verdacht der versuchten Brandstiftung, Sachbeschädigung: Am Sonntag Morgen, gegen 05.00 Uhr, wird der Polizei ein Scheibenklirren im Bereich der Bismarckstraße in Wangerland/Hohenkirchen gemeldet. Durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten können an einem Gebäude im Kattrepel mehrere zerstörte Fensterscheiben festgestellt werden. Des weiteren finden die Beamten dort auch angebrannte Papierreste. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wangerland unter 04463-808910.

