POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall

Bebra - Am Dienstag (31.08.), gegen 10.30 Uhr, rangierte ein Lkw-Fahrer aus Detmold mit seiner Zugmaschine und Anhänger an der Beladestation eines Möbelmarktes in der Straße "In der Lache". Dabei stieß er gegen einen Stromverteilungskasten der Stadtwerke Bebra. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.100 Euro.

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Bebra - Zur Unfallzeit am Mittwochvormittag (01.09.), gegen 11.30 Uhr, befuhren ein VW-Golf-Fahrer aus Bebra und ein VW-Tiguan-Fahrer aus Bebra mitsamt Anhänger die L 3250 aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Bebra-Iba. Nach vorliegenden Erkenntnissen verlangsamte der Golf-Fahrer sein Tempo kurz vor einem dortigen Waldweg und wollte nach links abbiegen. Ein sich von hinten nähernder Motorradfahrer aus Hohenroda überholte die beiden Fahrzeuge und stieß dabei mit dem abbiegenden Golf zusammen. Durch den Aufprall kam das Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zu Fall. Der Zweiradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Wildeck-Obersuhl - Am Mittwoch (01.09.), gegen 10.30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Wildeck mit seinem Ford-Kuga die Eisenacher Straße in Richtung Gerstungen. In Höhe des dortigen Rathauses wollte ein anderer Wildecker Pkw-Fahrer in seinen am rechten Straßenrand parkenden Pkw einsteigen. Der Fahrer des Ford Kuga wollte zeitgleich an dem parkenden Pkw vorbeifahren. Dabei stieß er, vermutlich aufgrund von herannahendem Gegenverkehr, mit dem Spiegel der Beifahrerseite gegen den am Fahrzeug stehenden Mann. Dieser fiel zu Boden und wurde leichtverletzt. Es entstand Gesamtschaden von rund 400 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0 zu melden.

Unfall mit leichtverletzter Peron

Bad Hersfeld - Am Dienstag (31.08.), gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW Bora aus Bad Hersfeld den Stichweg der Güldenen Kammer. Beim Überfahren eines dortigen Fußgängerwegs kollidierte er mit einer kreuzenden 63-jährigen Fußgängerin, die sich mit ihrem Hund auf dem Fußgängerstreifen befand. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit von Mittwoch (25.08.), gegen 16:00 Uhr, bis Donnerstag (26.08.), gegen 8:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Zaun einer Kita in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (25.08.), gegen 17 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Fahrer eines Hyundai aus Olching und ein 20-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Ludwigsau die B 27 aus Richtung Süden kommend. Als der Fahrer aus Olching verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der nachfolgende Polo-Fahrer auf den Hyundai auf. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Unfallflucht

Hauneck - Am Mittwoch (01.09.) parkte ein Mann aus Hauneck seinen VW Golf, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Oberhauner Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der Spiegel auf der Fahrerseite abgefahren wurde. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Von der Fahrbahn abgekommen

Schotten-Rainrod - Am Dienstag (31.08.) befuhr ein VW-Tiguan-Fahrer, gegen 16:45 Uhr, die Frankfurter Straße (B 455) von Eichelsdorf kommend in Richtung Rainrod. In Höhe des Schulweges kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein Verkehrsschild. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Grebenhain - Herchenhain - Am Samstag (28.08.), gegen 12 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren weißen Opel im Ahornweg. Als sie am darauffolgenden Montag (31.08.), gegen 15 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen am hinteren rechten Radkasten. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de.

