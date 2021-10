Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Varel

Varel (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 50-jähriger Vareler gegen 20.00 Uhr mit seinem Pkw die Bürgermeister-Heidenreich-Straße und beabsichtigte nach links in die Neue Straße abzubiegen. Hierzu musste er an der rot anzeigenden Lichtzeichenanlage warten. Dahinter stand ein weiterer Pkw, der während der Rotphase anfuhr und gegen den vor ihm stehenden Pkw stieß. Der Geschädigte bog nach links ab in der Hoffnung, dass der Verursacher ihm hinterherfahren würde. Dieser entfernte sich jedoch in Richtung Nordenham. Beim Verursacher handelt es sich vermutlich um einen roten Kleinwagen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 923-0 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell