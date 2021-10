Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Jever - 55-Jähriger mit 2,74 Promille mit Transporter unterwegs

Jever (ots)

Am Mittwoch, den 13. Oktober 2021, gegen 19:05 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Jever in der Bahnhofstraße in Jever einen Transporter, da der Fahrzeugführer zuvor eine Ordnungswidrigkeit (fehlerhafte Fahrzeugbeleuchtung) begangen hatte. Bei der Personalienfeststellung des 55-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Mit 2,74 Promille war der Atemalkoholwert deutlich über der erlaubten Grenze. Der Fahrzeugführer wurde der Polizeidienststelle zugeführt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell