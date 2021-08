Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Ladendiebe stehlen Tabak.

Lippe (ots)

Zwei Männer stahlen am Mittwoch Tabak und flüchteten anschließend aus dem "Netto"-Markt an der Schötmarschen Straße. Gegen 16:40 Uhr baten sie eine Angestellte das Tabakregal zu öffnen. Daraus entnahmen die Täter eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren und gingen zunächst weiter durch den Laden. Kurz darauf passierten sie den Kassenbereich, um das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Mitarbeiterin einen der Männer festhalten wollte, riss dieser sich los. Die beiden Diebe konnten entkommen. Einer der Männer ist etwa 30 Jahre alt und hat blondes Haar. Er trug eine kurze Hose und ein helles T-Shirt. Der zweite Täter ist 40-50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hat schwarzes Haar. Dieser trug zur Tatzeit eine Weste. Hinweise auf die Identität der Männer nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

