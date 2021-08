Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Segelflugzeug abgestürzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag ist ein Segelflugzeug in Oerlinghausen nahe des Flugplatzes in einem Waldgebiet abgestürzt. Um 12:26 Uhr ging der Notruf einer Zeugin auf der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr führten um 12:50 Uhr zum Auffinden des Flugzeugs. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 74-jährigen Piloten feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte das Segelflugzeug kurz nach dem Start aus bislang ungeklärter Ursache ab. Der Pilot saß alleine in dem Fluggerät.

Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die zur Unglücksursache aufgenommen.

