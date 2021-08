Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Motorradfahrer verstirbt noch am Unfallort.

Lippe (ots)

Tragisch endete am Dienstagnachmittag das Überholmanöver eines 58-jährigen Motorradfahrers aus Schloß Holte-Stukenbrock auf der Schötmarschen Straße. Gegen 16:45 Uhr befuhren mehrere Autos hintereinander die Straße in Richtung der Oerlinghauser Straße. Kurz hinter der Kreuzung zur Schackenburger Straße überholte der 58-Jährige diese Kolonne mit seiner Ducati. Dass der 53-jährige Fahrer eines Skodas bereits zum Linksabbiegen auf ein angrenzendes Grundstück angesetzt hatte, erkannte der 58-Jährige zu spät. Er prallte mit seiner Ducati auf das Heck des Skodas. Unfallzeugen kümmerten sich umgehend um den verunfallten Zweiradfahrer. Das Leben des Mannes konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Der 53-jährige Fahrer des Skodas erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Bereich der Unfallstelle musste bis zirka 18:30 Uhr gesperrt werden. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Ersthelfer am Unfallort. Kurz vor dem Unfall ließ der linksabbiegende Fahrer des Skodas noch Gegenverkehr (Verkehr in Richtung Leopoldshöhe) passieren. Das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen bittet Fahrerinnen und Fahrer dieser Fahrzeuge, sich als Zeugen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

