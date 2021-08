Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Bei Unfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der Schötmarschen Straße wurde eine 35-jährige Frau aus Lage leicht verletzt. Gegen 14:30 Uhr beabsichtigte der 31-jährige Fahrer eines Opels auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah er offenbar den Ford der 35-jährigen Lagenserin, die in Richtung Lage unterwegs war. Die leichten Verletzungen der Frau wurden noch am Unfallort in einem Rettungswagen behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell