Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Zeugen nach Unfall gesucht

Rhede (ots)

In der Nacht zu Montag meldete ein Zeuge einen verunfallten Pkw auf der Bellingwolder Straße in Rhede. Der blaue VW Passat versperrte gegen 1.10 Uhr die Zufahrt zu dem dortigen Kreisverkehr. Der 19-jährige Fahrer war unverletzt und schlief im Auto. Er stand womöglich unter dem Einfluss von Drogen. Das Auto war an der rechten Seite beschädigt, zudem waren zwei Reifen geplatzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

