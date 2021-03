Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Landesweiter Warntag

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag, den 11. März 2021, findet in Nordrhein- Westfalen wieder der Warntag statt. Um 11:00 Uhr werden deshalb die Sirenen zur Probe ausgelöst. In Iserlohn existieren seit wenigen Jahren wieder Sirenen, die aber nicht flächendeckend über das gesamte Stadtgebiet installiert sind. Die Stadtteile Sümmern, Iserlohnerheide und Letmathe sowie Teile der Stadtmitte sind mit Sirenen zur Warnung der Bevölkerung ausgestattet. Hintergrund ist, Bereiche mit dieser Warnmöglichkeit zu versorgen, in denen Wohnen und Industrie nahe beianeinander liegen. Das Warnsignal am Warntag entspricht der Kombination aus den Signalen "Entwarnung" - "Warnung" - "Entwarnung". Ferner wird über die WarnApp NINA eine Information zu den Sireneprobealarmen ausgesendet. Wir empfehlen jedem die Installation der WarnApp NINA als sinnvolle Ergänzung zu den Sirenen und den Durchsagen im Hörfunk.

