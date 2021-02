Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Angebranntes Essen sorgte für Aufregung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, um 16:43 Uhr, alarmierten zwei junge Passanten die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung im Gebäude in der Straße "Bömbergring". Zudem gaben die Anrufer an, dass ein Rauchmelder zu hören sei. Bei eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung bereits im Flur festzustellen, zudem schrillten Rauchmelder aus einer Wohnung. Eine sofortige Menschenrettung wurde eingeleitet. Eine Person konnte aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Nach der notärztlichen Versorgung verweigerte die Person eine Mitfahrt in ein Krankenhaus. Beim weiteren Vorgehen der Trupps konnte ein in Vergessenheit geratenes Essen ausgemacht werden. Schnell war die Situation unter Kontrolle und es wurden Lüftungsmaßnahmen vorgenommen. Die Feuerwehr Iserlohn war ca. für 45 Minuten mit 37 Einsatzkräften vor Ort und am "Rathaus" in Bereitstellung. Die Löschgruppen Stadtmitte, Bremke und Iserlohner Heide unterstützen die Kollegen der Berufsfeuerwehr Iserlohn.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell