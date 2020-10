Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall bei Meinersen

Meinersen (ots)

Meinersen, OT Hardesse 20.10.2020, 20.45 Uhr

Am Dienstag gegen 20.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Gifhorner mit seinem Ford Fiesta die Bundesstraße 188 von Meinersen in Richtung Hannover. Zwischen Ahnsen und Warmse kam es bei einem Überholvorgang, aus bislang ungeklärter Ursache, zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 55-ährigen aus Klötze (Altmarkkreis Salzwedel), der mit seinem PKW die B 188 in gleicher Richtung befuhr. Der Ford Fiesta kam ins Schleudern und überschlug sich. Beide Fahrzeuge kamen neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Der 22-jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Gifhorn gefahren. Der 55-jährige kam mit einem Schock davon. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 188 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt.

