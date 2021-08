Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Fahndung nach Kreditkartenbetrüger.

Lippe (ots)

Anfang Juni dieses Jahres stahl ein Mann die Geldbörse einer 81-jährigen Frau, die zur Tatzeit in einem Verbrauchermarkt an der Alverdisser Straße einkaufen war. Mit einer dabei erbeuteten Debitkarte hob der Mann noch am gleichen Tag einen vierstelligen Eurobetrag in einer Bank ab. Dabei wurde der Täter videografiert. Die Bilder dürfen jetzt aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/barntrup-taschendiebstahl-computerbetrug-0 Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261/9330 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

