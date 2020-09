Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Rheinstetten - Bahnschranke am Silberstreifen durch Lkw beschädigt

Karlsruhe (ots)

Ein Lkw beschädigte am Montag, gegen 9.50 Uhr, die Bahnschranke an der Landesstraße 655 von Ettlingen Richtung Mörsch. Der 61-jährige Lkw-Fahrer fuhr von Ettlingen kommend an den Bahnübergang am Silberstreifen und wollte diesen passieren. Als sich bereits die Schranken senkten, kam er seiner Wartepflicht nicht nach und fuhr weiter. Hierbei beschädigte er die Bahnschranke. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Zu einer Berührung beziehungsweise zu einem Zusammenprall mit einem Schienenfahrzeug ist es nicht gekommen.

