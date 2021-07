Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert Unfall verursacht

Spyer (ots)

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verursachte am Montag um 17:20 Uhr ein 46-jähriger Radfahrer einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Der Mann befuhr den Radweg in Richtung Wormser Landstraße in nicht vorgeschriebener Richtung, als er mit einem parkenden PKW kollidierte und hieran Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte. Der Radfahrer verletzte sich nicht. Da er allerdings alkoholisiert war und ein Test 1,46 Promille ergab, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

