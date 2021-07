Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Einbruchsversuche gescheitert

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von 17.07.2021 bis 19.07.2021 in mehrere Praxis- bzw. Gewerberäume in der Bahnhofstraße einzudringen, was jedoch misslang. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

