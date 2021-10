Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Unfall mit Leichtverletzten

Fulda - Eine 58-jährige BMW-Mini-Fahrerin aus dem Landkreis Schweinfurt sowie deren 19-jährige Beifahrerin aus Fulda wurden bei einem Unfall am Mittwoch (06.10.) leicht verletzt. Ein 22-jähriger Ford-Fahrer befuhr, gegen 17.20 Uhr, die Wörthstraße und wollte die Leipziger Straße geradeaus in Richtung Mackenrodtstraße überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der BMW-Fahrerin, welche die Mackenrodtstraße befuhr und nach links auf die Leipziger Straße abbiegen wollte. Die BMW-Fahrerin und die im Ford befindliche Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Unfall

Fulda - Eine 86-jährige Frau aus Fulda, welche sich als Beifahrerin in einem Peugeot befand, wurde bei einem Unfall am Mittwoch (06.10.) leicht verletzt. Eine 59-jährige VW-Fahrerin befuhr, gegen 17.00 Uhr, die Nikolausstraße in Richtung der Straße "Am Bahnhof" und wollte im dortigen Kreuzungsbereich in Richtung Kurfürstenstraße weiterfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 62-jährigen Peugeot-Fahrerin, welche die Straße "Am Bahnhof" in Fahrtrichtung Petersberger Straße befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda - Ein blauer Renault Megane wurde am Donnerstag (07.10.), in der Zeit von 7.45 Uhr bis 9.30 Uhr, auf dem Parkplatz Ochsenwiese von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Renault war in der Tatzeit nahe des Treppenaufganges zur Magdeburger Straße ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher die rechte Seite des Renaults beschädigte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Unfallflucht

Heringen - Am Dienstag (05.10.), gegen 13:50 Uhr, wollte ein unbekannter Fahrzeugführer innerhalb der Hofeinfahrt eines Anwohners in der Landecker Straße wenden. Dabei kollidierte er mit dem Fundament der dortigen Zaunanlage. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacher um einen Paketdienstleister mit zugehörigem Zustellfahrzeug. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Breitenbach/H. - Am Dienstag (05.10.), in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:20 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer - vermutlich rückwärts - in die Kupfergasse (Sackgasse) ein und stieß dabei gegen den Zaunpfosten eines dortigen Grundstücks. Hierbei wurde der Pfosten vom Fundament abgeknickt. Anschließend verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Schadenhöhe beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto angefahren

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (06.10.), in der Zeit von 8:45 Uhr bis 9 Uhr parkte eine 36-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug in der Nachtigallenstraße beim dortigen Kindergarten. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren grauen Skoda Kodiaq am rechten Kotflügel und Rückfahrlicht beschädigt hatte. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Schadenhöhe beträgt circa 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

