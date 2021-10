Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Pkw beschädigt - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Zwei Pkw beschädigt

Fulda/Kämmerzell - Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Mittwoch (06.10.) zwei Autos auf dem Hof eines Einfamilienhauses im Lupinenweg. Die Täter beschmierten die Fahrzeuge mit einer Flüssigkeit und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Tann - In der Nacht zu Mittwoch (06.10.) stahlen Unbekannte in der Straße "Hinter der Mauer" die Kennzeichen FD-L 2497 von einem roten Audi A1. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell