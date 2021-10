Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht bei Hettenhausen

Am Mittwoch den 06.10.2021, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der B 279 bei Gersfeld-Hettenhausen im Einmündungsbereich zur Hauptstraße-Hettenhausen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Geschädigte befuhr mit ihrem blauen VW Golf, die B 279 in Fahrtrichtung Gersfeld. In Höhe des Möbelhauses fuhr aus der Ortslage kommend ein schwarzer VW Bus - Multivan - auf die B 279 in Fahrtrichtung Gersfeld auf und nahm der Golffahrerin die Vorfahrt. Der VW Bus streifte den Golf im Bereich der Fahrerseite und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der schwarze VW Bus des/der Flüchtigen müsste im Frontbereich vorne rechts beschädigt sein.

Hinweise, die zur Klärung der Identität des/der flüchtigen Unfallverursachers führen, bitte an die PSt. Hilders unter Tel.: 06681 / 96120.

(Berichterstatter: Müller St. POK)

Auffahrunfall mit Verletzter

Am Nachmittag des 06.10.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Tann- Wendershausen, bei dem eine 23- jährige Frau aus der Gemeinde Tann leicht verletzt wurde und insgesamt etwa 1.100 EUR Sachschaden entstanden ist.

Ein Tanklastzug befuhr in der Ortslage Wendershausen die Hauptstraße aus Richtung Lahrbach kommend in Fahrtrichtung Tann Ortsmitte.

An der Unfallstelle musste der 60-jährige Fahrer des LKW verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern. Die mit ihrem PKW nachfolgende junge Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Tanklastzug auf. Dabei verletzte sie sich leicht und musste zur Weiterbehandlung in eine Klinik verbracht werden.

Am PKW der jungen Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden, während am LKW kein Sachschaden festzustellen war.

Neben Polizeikräften waren an der Unfallstelle insgesamt 12 Feuerwehrleute der Feuerwehr Tann, jeweils eine Notarzt- und Rettungswagenbesatzung und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

(Berichterstatter: Krönung, PHK)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

