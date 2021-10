Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg - Am Dienstag (05.10.), gegen 7.30 Uhr, befuhren fünf Fahrzeuge direkt hintereinander die B 27 von Fulda kommend in Richtung Hünfeld. Auf Höhe der Ortschaft Marbach mussten die vorausfahrenden drei Fahrzeuge verkehrsbedingt stark abbremsen. Der nachfolgende 18-jährige Fahrer eines Audi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den ihm vorausfahrenden Smart eines 48-Jährigen auf. Dieser wurde auf den vor ihm stehenden Fiesta einer 21-Jährigen geschoben und diese wiederum auf den Hyundai einer 44-Jährigen. Eine nachfolgende 18-jährige Fahrerin eines Polos fuhr abschließend noch auf den stehenden Audi auf. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.300 Euro.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Unfallflucht

Friedewald - In der Zeit von Montag (03.10.), 17.15 Uhr bis Dienstag (04.10.), 8 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Rhönstraße in Motzfeld und wollte vermutlich in der Straße "Im Buchfeld" drehen. Hierbei stieß der Unbekannte beim Rückwärtsfahren gegen den Zaun einer 67-jährigen Anwohnerin und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geklärte Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Dienstag (05.10.), um 15.11 Uhr, befuhr eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberaula die Stresemannallee aus Richtung Gerwigstraße kommend in Fahrtrichtung Scheidemannstraße. In Höhe der Hausnummer 31 streifte die Pkw-Fahrerin das am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug einer 48-jährigen Fahrerin aus Bad Hersfeld. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Eintreffen der Polizeistreife war die 83-jährige wieder vor Ort, da sie im Umfeld einen Termin wahrgenommen hatte und dort von einer Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Unfall - Zwei Personen leichtverletzt

Bad Hersfeld - Am Dienstag (05.10.), um 16:35 Uhr, befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die B 62 aus Fahrtrichtung Sorga kommend in Fahrtrichtung Niederaula. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die B 27 aus Fahrtrichtung Stadtzentrum kommend in Fahrtrichtung Unterhaun. An der Kreuzung zwischen B27 und B62 kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Lauterbach/Maar - Am Dienstag (05.10.) fuhr ein Fahrradfahrer gegen 4.30 Uhr den Radweg neben der B 254 von Maar nach Lauterbach. Kurz nach dem Ortsausgang von Maar stürzte er auf dem regennassen Radweg. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Polizeistation Lauterbach

(PB)

