POL-OH: Zwei Pkw gestohlen - Dieseldiebstahl - Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Zwei Pkw gestohlen

Petersberg/Marbach - In der Nacht zu Dienstag (05.10.) stahlen Unbekannte zwei SUV.

In der Straße "Kirschgrund" hatten es die Täter auf einen vor einem Einfamilienhaus geparkten grauen BMW X6 mit dem Kennzeichen FD-CX 6666 abgesehen. Ein grauer BMW X5 mit dem Kennzeichen FD-TR 1020 war in der Stresemannstraße Ziel der Diebe. Das Auto stand vor einer Garage eines Wohnhauses. Die Fahrzeuge hatten einen Gesamtwert von circa 85.000 Euro.

Wer am Tattag oder an den Tagen zuvor in Marbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dieseldiebstahl

Fulda/Malkes - Unbekannte stahlen zwischen Samstag (02.10.) und Montag (04.10.) eine unbekannte Menge Diesel aus einem Lkw, der auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda - In der Nacht zu Dienstag (05.10.) stahlen Unbekannte in der Damian-Schmitt-Straße die Kennzeichenschilder FD-KD 935 von einem grauen Smart. Das Auto war am Straßenrand in Höhe der Hausnummer fünf abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

