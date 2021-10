Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. HEF

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Samstag (02.10.), gegen 23.40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Pkw die Fuldastraße in Richtung Hainchenweg. Als er nach links in den Hainchenweg einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte er mit einem Stromkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Unfallflucht - Geparktes Fahrzeug wurde beschädigt

Alsfeld - Am Dienstag (28.09.), zwischen 14.30 Uhr und 15.50 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die "Bürgermeister-Haas-Straße". Beim Einbiegen nach rechts in die "Pfarrer-Happel-Straße" touchierte der Unfallverursacher einen dort am Fahrbahnrand geparkten blauen VW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

Auffahrunfall

Lauterbach/Blitzenrod - Am Montag (04.10.) befuhr eine VW-Tiguan-Fahrerin, gegen 7.30 Uhr, die Vogelsbergstraße (B 275). Ein Mercedes-GLC-Fahrer mit Anhänger fuhr zeitgleich aus einer Nebenstraße auf die B 275 auf. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Tiguan-Fahrerin und fuhr auf deren Anhänger auf. An den Fahrzeugen und dem Anhänger entstand Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sowohl die Fahrerin und als auch der Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Polizeistation Lauterbach

