Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Baumarkt - Roller gestohlen - Fahrraddiebstahl - Rüttelplatte gestohlen - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Baumarkt

Flieden - In der Nacht zu Freitag (30.09.) brachen Unbekannte in einen Baumarkt in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten den Büro- sowie den Verkaufsbereich. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen am Freitagnachmittag (01.10.), zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, in der Nikolausstraße einen schwarzen Roller der Marke Peugeot im Wert von circa 500 Euro. Das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 616BDF stand auf einem Gehweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Künzell/Dirlos - Im Grumbachweg stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.10.) ein blaues Herrenrad der Marke Villinger. Das Fahrrad im Wert von circa 50 Euro stand unter einem Carport und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rüttelplatte gestohlen

Hünfeld/Michelsrombach - Zwischen Freitagnachmittag (01.10.) und Montagmorgen (04.10.) stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte im Wert von circa 8.000 Euro von einer Baustelle an der L 3378 bei Michelsrombach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Künzell - Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (04.10.) ein blaugrünes Pedelec der Marke Fischer aus einem Vorgarten in der Turmstraße. Das Zweirad im Wert von etwa 1.000 Euro war mit einem Schloss gesichert, der Akku war demontiert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell