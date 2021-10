Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nüsttal-Haselstein (ots)

Am Montagabend, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich auf der K 122, zwischen Nüsttal-Haselstein und Großenbach, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem entgegenkommenden Leichtkraftrad. Die Fahrzeuge kollidierten in einer Linkskurve. In der Folge kam der 17-jährige Zweiradfahrer aus Nüsttal zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Er musste zur medizinischen Versorgung in das Städtische Klinikum Fulda verbracht werden. Der 71-jährige PKW-Fahrer aus einem Hünfelder Stadtteil blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Die K 122 war im Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

