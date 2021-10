Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Niederaula (ots)

Niederaula - Am 30.09.2021 teilte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula mit, dass sein Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, beschädigt wurde. Bei dem Schaden handelt es sich um eine Eindellung sowie Lackkratzer an der Heckstoßstange auf der Fahrerseite. Der Geschädigte konnte keine genauen Angaben zur Tatzeit und Tatraum geben, da er in dem Zeitraum vom 28.09. bis zum 30.09.2021 an mehreren Örtlichkeiten sein Fahrzeug geparkt hatte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2200,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

