Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2109214.2 Itzehoe: Diebstahl eines PKW

Itzehoe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Heinrich-Rave-Straße in Itzehoe in der Nacht zum 21.09.2021 zwischen 23.00 Uhr und 07.45 Uhr den schwarzen Toyota RAV 4 mit dem Kennzeichen IZ-HT 1304.

Der 66jährige Fahrzeughalter hat am Abend des 20.09.2021 seinen schwarzen Toyota verschlossen auf dem Schotterparkplatz vor dem Grundstück Heinrich-Rave-Straße 1 abgestellt. Als er dann am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug wollte, bemerkte er den Diebstahl. Eine Anwohnerin hatte in den frühen Morgenstunden zwischen 05.30 Uhr und 06.30 Uhr noch ein "Steineknirschen" wahrgenommen, dies aber als nichts Besonderes angesehen, da das Geräusch auf dem Parkplatz nichts Ungewöhnliches ist. Weitere tatrelevante Hinweise liegen nicht vor. Die Polizei hofft nun, dass es weitere Zeugen gibt, die Hinweise zur Tat geben können.

Sachbearbeitung durch Kripo Itzehoe, K7, Tel. 04821 / 6020

Hans-Werner Heise

