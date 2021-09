Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210920.8 Heide: Schwer verletzter Mann aufgefunden, Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Bereits am vergangenen Freitag hat ein Passant in Heide einen schwer verletzten Mann in einem Straßengraben zwischen Süderholm und Bennewohld aufgefunden. Was zu den Verletzungen geführt hat, ist unklar. Die Polizei bittet daher dringend um Zeugenhinweise.

Um 08.50 Uhr meldete sich ein Spaziergänger bei der Polizei, nachdem er in einem Straßengraben an der Kreisstraße 41 eine leicht bekleidete, männliche Person entdeckt hatte. Bei Eintreffen einer Streife reagierte der 53-Jährige nicht auf Ansprache, er wies schwere Verletzungen auf. Die Beamten alarmierten einen Rettungswagen und einen Notarzt, der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort stellten Ärzte lebensgefährliche Verletzungen bei dem Patienten fest.

Ob die Verletzungen möglicherweise auf die Kollision mit einem Fahrzeug oder ein sonstiges Fremdverschulden zurückzuführen sind, ist bis heute unklar. Die Ermittler der Heider Kripo bitten daher dringend um Hinweise, die Rückschlüsse auf das geben können, was dem Dithmarscher zugestoßen ist. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

