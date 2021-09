Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210920.5 Arkebek: Blutprobe nach Trunkenheitsfahrt

Arkebek (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen ist es der Polizei in der Nacht zum Samstag gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines jungen Mannes in Arkebek aufzudecken. Der Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Um 03.35 Uhr erhielten Heider Beamte den Hinweis auf einen Autofahrer, der alkoholisiert von Heide nach Albersdorf fahren sollte. Gegen 04.15 Uhr entdecke eine Streife den Audi schließlich in Nordhastedt und kontrollierte ihn in der Dorfstraße in Arkebek. Am Steuer des Wagens saß ein 22-Jähriger, der offensichtlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,56 Promille, worauf die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des Beschuldigten stellen die Beamten sicher und behielten seine Fahrzeugschlüssel erst einmal ein.

Der Dithmarscher wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, vorerst darf er keine Kraftfahrzeuge mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen.

Merle Neufeld

