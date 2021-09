Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2109214.1 Burg: Versuchte Sachbeschädigung am Pkw, Zeugen gesucht!

Burg / Dithm. (ots)

Am 17.09.2021 gegen 23.15 Uhr stellte ein 69jähriger Fahrzeughalter seinen PKW Honda auf dem Grünstreifen der Straße Voßweg in Burg ab. Als er am nächsten Morgen gegen 08.00 Uhr wieder zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er, dass unbekannte Täter am hinteren rechten Reifen einen Stahlnagel gegen die Lauffläche gestellt hatten, so dass der Reifen beim Zurücksetzen beschädigt worden wäre. Die Befragungen im näheren Umkreis des Tatortes verliefen negativ, so dass die Polizei Burg nun mögliche Zeugen sucht, denen zur Tatzeit im Voßweg etwas aufgefallen ist.

Sachbearbeitung durch Polizei Burg, Tel. 04825 / 7799880

